Henker des HSV

Einen wunderschönen guten Morgen! Das von Fußballgott Marcelo Bielsa gecoachte Leeds United hat einen Lauf. Am Weekend, dem 36. Spieltag der Football League Championship (zweite britische Liga), besiegten die »Peacocks« (Pfauen) die »Tiger« von Hull City, FA-Cup-Finalisten von 2014, in deren KCOM Stadium mit 4:0. Nach dem vierten Erfolg am Faden hockt Leeds nun kommod auf einem direkten Aufstiegsplatz ins Oberhaus der tolldreisten Premier League und weist nur noch einen Punkt Rückstand auf die »Drosseln« von Tabellenführer West Bromwich Albion aus den West Midlands auf, der im eigenen Stadion The Hawthorns mit 0:1 gegen Wigan Athletic (FA-Cup-Winner von 2013) unterlag.

Für die Einlochungen des Teams von »El Loco«, Bielsa, zeichneten verantwortlich: Luke Skywalker, nee, Ayling, der Spanier Pablo Hernández sowie zweimal der Waliser Tyler Roberts, der Mitte der zweiten Halbzeit für Patrick Bamford eingewechselt wurde und freilich zum Mann des Abends avancier...