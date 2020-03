Furcht vor Fleischgiganten

Sogenannte Freihandelsabkommen sind für Neoliberale das Nonplusultra. Ohne lästige Zölle versprechen sie den Multis mehr Profit. Kleinere Spieler am Markt fürchten jedoch die Konkurrenz aus dem Ausland. So auch die Bauern in der belgischen Wallonie. Sie haben Angst, beim geplanten Deal zwischen der EU und dem südamerikanischen Mercosur-Handelsblock das Nachsehen zu haben.

Die Landwirte würden »jetzt schon unter dem Preiswürgegriff« leiden, »und dann wollen wir es der südamerikanischen Konkurrenz noch einfacher machen? Das ist krank«, regte sich Sebastien Geens, Vizepräsident der Fédération des Jeunes Agriculteurs (Föderation der jungen Landwirte), am Montag in der Onlineausgabe des niederländischen Financieele Dagblad (FD) auf. Die sinkenden Preise für Milch und Rindfleisch hätten schon viele Kleinbauern zum Aufgeben gezwungen. Grundsätzlich hat der 34 Jahre alte Bauer nichts gegen derartige Handelsabkommen, aber in diesem Fall drohe die Viehwirtschaft in...