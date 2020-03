Schöner wird’s nicht

Mehr Titel gehen kaum: Doppelweltmeister, Rekordhalter, Dominator. Bobpilot Francesco »Franz« Friedrich stand mit seiner Viererbobcrew bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Bob- und Skeleton-WM im sächsischen Altenberg ganz oben auf dem Podest. Ein Platz, den er bestens kennt. Nach seinem WM-Titel im Zweierbob am vorigen Wochenende bretterte der 29jährige Pirnaer nach insgesamt vier Läufen in zwei Rennen auch im Viererbob am schnellsten durch die Spurrille des heimischen Eiskanals. Der Zenit des »Franzhype« dürfte damit erreicht sein.

»Franz«, der amtierende Olympiasieger, war bei einem der engsten WM-Wettkämpfe der letzten Jahre an einem deutschen Dreifachsieg beteiligt. Fünf Hundertstelsekunden trennten ihn vom Mannschaftskollegen Johannes Lochner und dessen Team, das von Nico Walther lag mit 0,23 Sekunden Rückstand auf dem Bronzerang. Friedrich übertrumpft mit seiner goldfarbenen Medaillensammlung von neun Titeln in Serie die bisherige Bestmarke des It...