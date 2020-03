Die Wrangelinsel

Die im 7.608 Quadratkilometer große Wrangelinsel nördlich der Tschuktschen-Halbinsel ist für Russland vor allem wegen ihrer Eisbären wertvoll. Denen freilich geht es rund um die Arktis schlecht. Die steigenden Temperaturen haben dafür gesorgt, dass sie inzwischen zur traurigen »Ikone des Klimawandels« geworden sind.

Am 27. Februar 2020 war der »Tag des Eisbären«. Diese leben großteils nomadisch, bisweilen kommen sie bis zum Nordpol. Aber auf der Wrangelinsel, die im Arktischen Ozean liegt, gibt es die meisten Schneehöhlen, in denen die Weibchen im Winter ihre Jungen großziehen. Ihre Höhlen waren Vorbild für die Iglus der Inuit, die 7.000 Jahre nach den Bären vom Norden Amerikas aus die Arktis besiedelten. Auf der Wrangelinsel versuchten es zuerst die Norweger, aber alle starben. Daraufhin nahm Russland sie in Besitz. Seit 1976 ist sie ein Naturschutzgebiet. Neben den Eisbären werden dort auch Walrosse, Gänse und später dort angesiedelte Moschusochsen und ...