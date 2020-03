»Flügel«-Marionette des Tages: Tino Chrupalla

All das Kreidefressen von vergangener Woche ist ohne nachhaltige Wirkung geblieben. Das kurzzeitig hohe Stimmchen Tino Chrupallas, der AfD-Mitglieder zu verbaler Mäßigung aufgerufen hatte, ist innerhalb kürzester Zeit wieder in martialisches Dröhnen umgeschlagen. Was soll man auch machen in der AfD-Hochburg Weinböhla nahe Meißen. Hier hielt der sächsische Landesverband der Partei am Wochenende seinen Parteitag ab, eine Spitzenkraft des Höcke-»Flügels«, Jörg Urban, wurde erneut zum Chef gewählt. Urban beruhigte seine Mannen: Die Hetze könne so weitergehen – ...