Neue Verfahren gegen Morales

Zwei Monate vor den allgemeinen Wahlen in Bolivien am 3. Mai verschärft das Putschistenregime die Repression gegen Mitglieder der in aktuellen Umfragen mit 15 Prozentpunkten vor den konkurrierenden Rechtsparteien liegenden »Bewegung zum Sozialismus« (MAS). Am Freitag eröffnete die Staatsanwaltschaft von La Paz ein neues Verfahren gegen den am 10. November gestürzten Präsidenten und MAS-Vorsitzenden Evo Morales. Darin beklagt der am 11. Februar eingesetzte Staatsanwalt Marco Antonio Cossio Morales die »Manipulation von Wahlprotokollen« nach der Abstimmung vom 20. Oktober.

Das Verfahren erstreckt sich auch auf Morales’ ehemaligen Vizepräsidenten Álvaro García Linera und drei Minister seines früheren Kabinetts. Als »Hauptbeweis« ihrer Vorwürfe führt die Staatsanwaltschaft einen Bericht der »Organisation Amerikanischer Staaten« (OAS) an, in dem unterstellt wird, die Wahl von Morales zum Präsidenten sei »in betrügerischer Weise manipuliert« worden.

Das neue Ve...