Produktive Pässe

Der Regattaverein Flamengo aus Rio de Janeiro, Exklub des »weißen Pelé«, Zico, bleibt das Maß aller Dinge im lateinamerikanischen Fußball. In der Nacht zum Donnerstag gewann der Klub erstmals in seiner 124jährigen Vereinsgeschichte den Pokal der Recopa. Als Gewinner der Copa Libertadores traf der brasilianische Meister in den Finals auf den Gewinner der Copa Sudamericana, Independiente del Valle. Das Hinspiel in Quito war in der vergangene Woche 2:2 zu Ende gegangen. Beim Rückspiel im heimischen Estádio do Maracanã ließ die Truppe des Portugiesen Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, Extrainer von Benfica Lissabon, zwar einiges anbrennen,...