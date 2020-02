Exehrenbürger des Tages: Paul von Hindenburg

Welch Wendung der Berliner SPD durch Müllers Fügung: Am 11. März 2015 lehnten SPD und CDU im Berliner Abgeordnetenhaus den Antrag der Linksfraktion ab, Paul von Hindenburg aus der Liste der Ehrenbürger Berlins zu streichen. Auf die war er 1933 zusammen mit Adolf Hitler wegen »ihrer Verdienste um die nationale Wiedergeburt der Stadt Berlin« geraten. Hitler wurde am 16. Dezember 1948 entfernt, Hindenburg blieb. Nun habe der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) dessen Streichung aus der Ehrenbürgerliste veranlasst, teilte die Senatskanzlei am Donnerstag auf Anfrage von dpa mi...