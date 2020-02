Strache will’s noch mal wissen

Heinz-Christian Strache will es noch mal wissen. Nach seinem Ausschluss aus der FPÖ will der gescheiterte Exvizekanzler für die Abspaltung »Die Allianz für Österreich« (DAÖ) zur voraussichtlich im Herbst stattfindenden Landtagswahl in Wien kandidieren. Das gab Strache in einer gut einstündigen Rede beim DAÖ-Aschermittwochstreffen in der Wiener Prater Alm bekannt.

Die bis dato wenig bekannten FPÖ-Gemeinderäte Karl Baron, Dietrich Kops und Klaus Handler hatten DAÖ einen Tag vor Straches Parteiausschluss im Dezember 2019 gegründet. Vom ersten Tag an machten die drei keinen Hehl daraus, dass sie sich Strache als Vorsitzenden wünschten. Der jedoch zierte sich, lehnte zunächst ab, um dann vage anzudeuten, dass er unter Umständen doch dafür bereitstehen könnte. Dass der Ex-FPÖ-Chef nun noch einmal den Hut in den Ring wirft, überrascht kaum. Nach 14 Jahren an der Spitze der Freiheitlichen Partei lässt es sich für einen Strache ohne Rampenlicht offenbar schlecht l...