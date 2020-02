»Werden an Bahngleisen aktiv, soviel steht fest«

Anfang Februar fanden in verschiedenen Städten Proteste gegen bevorstehende Castortransporte in die BRD statt. Wann genau soll der Atommüll zurück nach Deutschland gebracht werden?

Die Genehmigung für den ersten Castortransport wurde kürzlich erteilt und gilt ab dem 1. März. Es ist also wahrscheinlich, dass die Castorbehälter mit hochradioaktivem Inhalt im März erst von der sogenannten Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield mit dem Schiff zu einem deutschen Hafen – vermutlich Nordenham – gefahren werden und von dort per Bahn weiter nach Biblis in Hessen zum dortigen AKW. Atommüll aus den hiesigen AKW wurde vor etwa 15 Jahren auch nach La Hague und Sellafield gebracht. Auch damals schon blockierten wir die Transporte.

Warum kommen die hochradioaktiven Abfälle wieder zurück?

Nun wird behauptet, es sei »deutscher« Müll und »unsere« Verantwortung, sich darum zu kümmern. Aber sind es nicht die Betreiber, die den Müll produzierten? Konzernmüll wird so zu einem...