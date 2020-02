Vergiftetes Angebot für Opelaner

Arbeitsplätze vernichten lohnt sich: Nachdem der Autobauer Opel in den vergangenen Jahren mehrere tausend Arbeitsplätze gestrichen hat, fährt das Unternehmen einen Milliardengewinn ein. Der Betriebsgewinn sei im zurückliegenden Jahr auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen, sagte Philippe de Rovira, Finanzvorstand des französischen Mutterkonzerns PSA (Peugeot SA) am Mittwoch in Rueil-Malmaison bei Paris.

Damit die Arbeiter und Angestellten auch einen Grund zur Freude haben, sollen sie ein Stück vom Kuchen abbekommen. Opel-Chef Michael Lohscheller kündigte am Mittwoch in Rüsselsheim die erste Erfolgsprämie seit 1997 an: Jeder Beschäftigte in Europa soll demnach einen Bonus von 600 Euro bekommen.

Diese »Wertschätzung« hat für die Opelaner einen hohen Preis: Trotz Gewinns werden weitere Arbeitsplätze gestrichen. Bei Opel arbeiteten nach Angaben der Industriegewerkschaft Metall Ende vergangenen Jahres noch rund 15.000 M...