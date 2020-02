Ich habe seit zwei, drei Tagen ein leichtes Kratzen im Hals. Aber das ignoriere ich«, sagte Roger Kluge am Montag in Berlin. Der Radprofi war da gerade aus der Sonne Portugals zurück. Vor dem abschließenden Zeitfahren am Sonntag war er aus der Algarve-Rundfahrt ausgestiegen, um sich im nasskalten Berlin auf die Bahn-WM vorzubereiten, die heute im Velodrom an der Landsberger Allee beginnt. Für Kluge der erste Höhepunkt in einem Jahr, in dem noch die Tour de France und die Sommerspiele in Tokio auf dem Programm stehen.

»Wäre die WM nicht in Berlin, könnte man sagen: ›Okay, die WM ist in diesem Jahr nicht so wichtig, es steht ja noch Olympia an.‹ Aber nein, in Berlin wollen wir zum zweiten Mal den Titel erfolgreich verteidigen. Es wäre das erste Mal, dass das einem Team gelingt«, sagt Kluge. »Vor heimischem Publikum, vor Freunden und Familie ist es eine besondere WM. Das hat man nicht so oft. Ich hatte das noch nicht und werde es w...