Abgewickelt, aussortiert

Das Jahr 2019. Deutschland und seine Daten: 1949 Gründung der DDR, 1989 »Wende« und Ende. Eine dritte Jahreszahl muss immer mitgedacht werden: 1939, der Überfall auf Polen, Zweiter Weltkrieg, Holocaust. Will man die historische Beziehungskette vollständig, gehört auch 1919 dazu: das Jahr der verratenen Novemberrevolution. Das ganze 20. Jahrhundert trägt Narben aus Zeiten der Verbrechen und Verluste, Elend, Tod und Schmerz. Und Hoffnungen. Jede Zahl führt ins Heute. Auf der Suche nach der gewesenen Zeit: 70 Jahre, 30 Jahre. Was bleibt, was verändert das Leben, was vergisst man nie? Letzter Teil unserer Serie über den Osten. (jW)

Im November musste ich passen und der Redaktion sagen, dass dieser Teil von »Unterwegs im Osten« über Robotron in Sömmerda nicht kommt. Ein Krankheitsfall in der Familie. Gut, sagte der zuständige Redakteur, dann mach es später. Drei Monate ist das her. Inzwischen ist einiges passiert in Thüringen. Bei meiner Recherche im Spätsomme...