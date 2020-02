Um das Existenzminimum zu erhalten, müssen sich Hartz-IV-Bezieher an Auflagen halten. Sie dürfen beispielsweise an Werktagen den wohnortnahen Bereich nicht ohne Erlaubnis des Jobcenters verlassen, sollen eine bestimmte Anzahl an Bewerbungen nachweisen oder an diversen Maßnahmen teilnehmen. All das regelt eine sogenannte Eingliederungsvereinbarung (EGV), die jedes Jobcenter mit seinen Klienten abschließen soll. Sozialverbände kritisieren die Praxis seit Jahren, auch der Bundesrechnungshof stellte ihr ein miserables Zeugnis aus. Nun legte die Denkfabrik der verantwortlichen Bundesagentur für Arbeit (BA), das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), nach: Die Vereinbarungen seien zu lang, zu schwer verständlich und oft sinnlos, heißt es in einer neuen Studie.

Schwer verständlich

Die Autorinnen Monika Senghaas, Sarah Bernhard und Carolin Freier geben damit die Sicht von Arbeitsvermittlern in den Jobcentern wieder. 360 von ihnen hatten sie dafür b...