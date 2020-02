Rechte Terrorgefahr weiter ignoriert

Angesichts der Serie rechter Anschläge fordert die Landtagsfraktion von Die Linke in Sachsen-Anhalt die Behörden zum »entschlossenen Handeln gegen die extreme Rechte« auf. Wer dies nicht zur ersten politischen Priorität erkläre, müsse sich für den Terror mitverantwortlich machen lassen, mahnte die Abgeordnete Henriette Quade nach den Morden im hessischen Hanau in der vergangenen Woche.

Klar sei, so Quade in einer Presseerklärung: »So wie in Halle mag der Täter in Hanau allein gehandelt haben – ein Einzeltäter ist er nicht.« Nicht nur die zunehmende Verbreitung rassistischer und antisemitischer Hetze durch die AfD und faschistische Gruppen sei für die Radikalisierung verantwortlich. »Diese Täter sind nicht nur getragen von ihren eigenen rassistischen Motiven und dem Willen zum Bürgerkrieg«, resümierte...