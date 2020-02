Gewalt ausübender Staat

Vor einigen Jahren las ich ein meisterhaft geschriebenes und bemerkenswertes Buch mit dem Titel »Hammer and Hoe: Alabama Communists During the Great Depression« (Hammer und Hacke: Alabamas Kommunisten während der Weltwirtschaftskrise). Veröffentlicht wurde das inzwischen mehrfach ausgezeichnete Werk bereits 1990 von der »University of North Carolina Press«. Sein Autor ist der bekannte US-Historiker Robin Davis Gibran Kelley, der einen Lehrstuhl als Professor für Amerikanische Geschichte an der University of California in Los Angeles innehat.

Kelley erzählt in seinem Buch die faszinierende Geschichte afroamerikanischer Arbeiterinnen und Arbeiter im US-Südstaat Alabama, die dort zumeist in der Landwirtschaft schufteten. In den 1930er Jahren kämpften sie dafür, ein paar Pennys mehr Lohn für ihre harte Arbeit zu bekommen, und bauten dazu Gewerkschaften auf. Die Großgr...