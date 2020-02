Sag’s mit Supertramp

Wir müssen über das E-Piano reden. Die Zeiten, in denen Kevin Parker alias Tame Impala noch zeitgemäßen Retrorock mit Psychedeliaanmutung gemacht hat, sind schon länger vorbei, spätestens seit »Currents«, der Vorgängerplatte aus dem Jahr 2015. Auf dem neuen Werk »The Slow Rush« finden sich nicht einmal Spurenelemente seines einstmals so schön breiten und satten Gitarrensounds: statt dessen Synthesizer, Disco-Funk-Einflüsse, Rock nur noch als Yacht; und überall und immer wieder das E-Piano. Mal unaufdringlich als Basiselement, mal soundprägend groovend nach vorn gemischt.

Als solches erinnert das E-Piano natürlich an die ausgehenden achtziger Jahre. Es spielte in Italien eine große Rolle, erst im Italo Pop, dann im Italo House, und von dort trat es seinen Siegeszug durch die treibenden Müllhalden des Eurotrash, Eurodance, Acid House an. Man höre sich nur noch mal »Gypsy Woman« von Crystal Waters an! Oder schaue auf die Pianistin von Faithless, die das typi...