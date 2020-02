Gefragt, gejagt

Schauplatz Altenberg. Der Eiskanal im Osterzgebirge ist 1. März Austragungsort der WM der Bob- und Skeletonfahrerinnen und -fahrer. Zuerst gehen am heutigen Freitag die Frauen und Männer im Zweierbob an den Start. Jeweils vier Teams nominierte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD). In vier Läufen müssen die Athletinnen und Athleten ihr Kufenvehikel möglichst sauber in der Spurrille halten.

Darunter sind die amtierenden WM- und Olympia-Titelträger Mariama Jamanka und Francesco »Franz« Friedrich. Der Blick ist dabei vor allem auf Friedrich gerichtet. Auf seiner Heimbahn in Altenberg will der Pilot zum sechsten Mal in Folge siegen. Fünf aufeinanderfolgende WM-Titel im Zweierbob konnte neben ihm bisher n...