Retterin vieler Frauenleben

Wer sich mit der Geschichte des Paragraphen 218 befasst, stößt unweigerlich auf den Namen der Ärztin und Schriftstellerin Else Kienle. Diese engagierte und überaus mutige Frau war in der Weimarer Republik eine der wichtigsten Streiterinnen für die Selbstbestimmung der Frau. Sie kämpfte gegen den Paragraphen 218 und gegen die päpstliche Enzyklika »Casti connubii« (Über die christliche Ehe), die zum Beispiel Verhütung als unsittliches Verhalten wertet.

Geboren wurde Else Ida Pauline Kienle am 26. Februar 1900 in Heidenheim. Ihre Eltern führten ein an tradierten Rollenvorstellungen orientiertes Familienleben. Ihre Mutter beschrieb die Tochter als eher zurückhaltend und warmherzig, den Vater als gestrengen Hausherren, der mit seinem Beruf als Lehrer unzufrieden war und lieber Wissenschaftler geworden wäre. Erste Anregungen für den Beruf der Ärztin fand Else in der Pflanzen- und Tierzucht ihres Großvaters und bei ihrem Großonkel, einem Mediziner und Kritiker d...