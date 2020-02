Kumpel blockieren Gleise

Mit einer Blockade der Zufahrt zum Güterbahnhof in Slawkow (Gorny Slask) haben etwa 300 protestierende Bergleute am Dienstag eine neue Runde von Sozialprotesten in Polen eingeleitet. Auf diesem Bahnhof endet eine Linie in russischer Breitspur, über die Importgüter aus Osteuropa und Asien nach Polen geliefert werden. Sie war noch zu sozialistischen Zeiten angelegt worden, um die Stahlhütten in Katowice und Nowa Huta bei Krakow mit Rohstoff aus der Ukraine zu versorgen. Heute kommt darüber auch Kohle aus Russland und Kasachstan. Im Jahr 2019 waren es etwa 13 Millionen Tonnen.

Dieser Import ist der Hauptanlass für die Proteste der Bergleute. Sowohl die staatsnahe »Solidarnosc« als auch die kämpferischer auftretende Gewerkschaft »Sierpien 80« (»August 80« – eine Erinnerung an den damaligen Generalstreik im sozialistischen Polen, der zur Gründung der Solidarnosc führte) v...