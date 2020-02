Multitasker des Tages: Richard Grenell

Haben die Eliteuniversitäten in den USA schlechte Jahrgänge hervorgebracht, oder sollte Präsident Donald Trump doch einfach nur ihm loyal ergebener Nachwuchs ausgehen? Man weiß es nicht. Sicher ist nur, dass der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, ab 12. März nebenbei noch eben die 17 Geheimdienste der Vereinigten Staaten »koordinieren« soll, nicht zu vergessen sein diplomatisch hochwertiger Einsatz als US-Sondergesandter in Serbien und Kosovo – Stichwort: Abschaffung von Strafzöllen für politische Anerkennung einer völkerrechtswidrigen Abspaltung. Da Grenell vorerst nur geschäftsfüh...