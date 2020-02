Die Nonne

Die katholische Kirche schafft es seit 2.000 Jahren nicht, sich zu reformieren. Frankreich, 1763: Die 16jährige Suzanne wird von ihren Eltern in ein Kloster geschickt, man will sie zurückholen, wenn die älteren Schwestern verheiratet sind. Als das nicht passiert, flieht Suzanne nach Hause, wo sie erfährt, dass sie ein uneheliches Kind ist und keine Zukunft in der ständischen Gesellschaft hat. Geschockt kehrt die junge Frau zurück in das Kloster, wo sie schikaniert und ausgegrenzt wird. F/D/B 2013. Mit Isabelle Huppert.

Arte, 20.15 Uhr

Coca-Cola und der vermüllte Planet

Jede Sekunde werden weltweit zehn Tonnen Kunststoff produziert, davon landet ein Zehntel früher oder später in den Ozeanen. Schon 2050 könnten mehr Kunststoffe als Fische im Meer sein. Im Januar 2018 machte der Coca-Cola-Konzern eine bemerkenswerte Ankündigung: Bis 2030 verspricht die Marke, die jedes Jahr 120 Milliarden Plastikflaschen verkauft, eine »Welt ohne Verschwendung«. Filmemacherin Sandrine Rigaud suchte nach der Wahrheit hinter diesem hehren Vorsatz.

3sat, 20.15 Uhr

Gewalt gegen Frauen

Sogenannte Partnerschaftsgewalt ist eine der häufigsten Straftaten in Deutschland. Jeden dritten Tag bringt ein Mann seine Frau oder Exfrau um – in der Hälfte der Fälle, weil sie ihn verlassen möchte oder verlassen hat. 2017 wurden insgesamt 113.965 weibliche Opfer von Männerbrutalität in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Die Dunkelziffer aber, so Experten, ist um ein Vielfaches höher. D 2019.

BR, 22.00 Uhr

Die neuen Arbeitskollegen Mária und Endre erfahren, dass sie Nacht für Nacht denselben Traum haben, in dem sie als Rotwild durch einen verschneiten Wald streifen. Erstaunt über diese Erkenntnis versuchen die beiden Eigenbrötler vorsichtig, sich auch im wahren Leben näherzukommen. Ein Streifen aus Ungarn, 2017 veröffentlicht.

Arte, 22.00 Uhr

Arte, 22.00 UhrDie neuen Arbeitskollegen Mária und Endre erfahren, dass sie Nacht für Nacht denselben Traum haben, in dem sie als Rotwild durch einen verschneiten Wald streifen. Erstaunt über diese Erkenntnis versuchen die beiden Eigenbrötler vorsichtig, sich auch im wahren Leben näherzukommen. Ein Streifen aus Ungarn, 2017 veröffentlicht.Körper und SeeleBR, 22.00 UhrSogenannte Partnerschaftsgewalt ist eine der häufigsten Straftaten in Deutschland. Jeden dritten Tag bringt ein Mann seine Frau oder Exfrau um – in der Hälfte der Fälle, weil sie ihn verlassen möchte oder verlassen hat. 2017 wurden insgesamt 113.965 weibliche Opfer von Männerbrutalität in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Die Dunkelziffer aber, so Experten, ist um ein Vielfaches höher. D 2019.Gewalt gegen FrauenVerliebt, verlobt, verprügelt