Zu schlau, um wahr zu sein

Corneliu Porumboiu ist fraglos ein Regisseur der semantischen Probleme: Es ist die große, unpersönlichen Macht der im verstaubten Regal stehenden Enzyklopädie, die einmal mehr über alles entscheidet. Bereits sein erster Spielfilm »12:08 – Jenseits von Bukarest« (2006) beginnt mit der Frage: »Wo ist denn bloß das verdammte Lexikon abgeblieben?«

In dem Film ging es in einer grotesken Weihnachtstalkshow um die Frage, ob in einem Nest ein paar Kilometer östlich von Bukarest in der Vorweihnachtszeit des Jahres 1989 tatsächlich eine sogenannte Revolution stattgefunden haben konnte oder eher nicht. Die Tücken des Fernsehbildes sind neben Wörterbüchern und Schultafeln ein zentrales Motiv in Porumboius Œuvre, das mit »Das zweite Spiel« (2014) und »Fotbal Infinit« (2018) auch zwei Dokumentarfilme über die Implikationen des TV-Fußballübertragungsbildes enthält.

»In fünf Minuten will ich ein Wörterbuch auf meinem Schreibtisch haben«, befiehlt der Polizeikommissar Cri...