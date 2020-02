Schlag gegen Narkoparamilitärs

Den venezolanischen Behörden ist in den letzten Tagen ein Schlag gegen eine kolumbianische paramilitärische Gruppe, die in den Drogenhandel verstrickt ist, gelungen. Dadurch konnten sie nach eigenen Angaben bereits geplante Anschläge verhindern. Wie Freddy Bernal, der Regierungsbeauftragte für den venezolanischen Grenzstaat Táchira, am Montag mitteilte, haben Sicherheitskräfte 14 Mitglieder der Gruppe »Los Rastrojos« festgenommen. Bei der Aktion seien unter anderem Waffen, Munition und Sprengstoff gefunden worden. »Wir haben außerdem 20 Fahrzeuge beschlagnahmt und ein geheimes Lager mit über 22.000 Litern Treibstoff aufgelöst«, erklärte Bernal.

Zwei Tage zuvor hatte er bereits die Festnahme von zwei weiteren Mitgliedern der »Los Rastrojos« bekanntgegeben. Dabei seien Tanks mit 136.000 Litern Kraftstoff entdeckt und 17 Boote konfisziert worden. Die Bande habe diese auf dem Zulia-Fluss zum Schmuggel benutzt.

Die Terrorgruppe, die als bewaffneter Arm rechter...