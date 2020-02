Berufene Experten

Die nächste Wendung in Erfurt: Mit einem überraschenden Vorstoß setzte Exministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) am Montag abend die CDU unter Druck. Bei einem Treffen von Vertretern der ehemaligen »rot-rot-grünen« Regierungskoalition und einer Arbeitsgruppe der CDU-Landtagsfraktion in Erfurt schlug er vor, übergangsweise die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht zur Regierungschefin zu wählen. Sie soll, so der Plan, 70 Tage lang eine »technische Regierung« mit drei Ministern bilden. Das Angebot knüpfte Ramelow an die Bedingung einer Neuwahl. Er wolle damit einen »Beitrag zur Stabilisierung des Landes« leisten.

Die Thüringer CDU-Fraktion wurde davon offenbar überrumpelt. Die CDU stehe im engen Kontakt mit Lieberknecht und wolle dazu beitragen, dass Thüringen wieder zu stabilen politischen Verhältnissen komme, sagte deren scheidender Landespartei- und Fraktionschef, Mike Mohring, am Dienstag während der Unterbrechung einer Fraktionssitz...