Conte will weitermachen

Italiens Premier Giuseppe Conte hat am Montag Medienberichten widersprochen, nach denen er eine Umbildung seiner Regierung plane. Laut der Nachrichtenagentur ANSA bestritt er am Montag die ihm in mehreren Zeitungsberichten unterstellte Absicht, er wolle die Koalition aus dem sozialdemokratischen Partito Democratico (PD), der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S), der Linkspartei »Freie und Gleiche« (LeU) und der aus der Abspaltung vom PD unter dem früheren Regierungschef Matteo Renzi hervorgegangenen Partei »Italia Viva« (Lebendiges Italien – IV) umbilden. Er suche »keine anderen Mehrheiten, als die, die derzeit die Regierung unterstützen«.

Am Wochenende hatte das Hauptstadtblatt Tempo berichtet, die Regierung befinde sich in »einer nicht enden wollenden Krise« und Neuwahlen seien »nicht vom Tisch«. Die römische La Repubblica, Sprachrohr des PD, wollte gar von »Plänen« des IV-Chefs Renzi wissen, die Regierung zu stürzen. So kehre er, der als »Chef der Regierung un...