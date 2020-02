»Inakzeptabler Druck«

Bei den beiden von der OPCW inkriminierten Inspektoren handelt es sich um hochkarätige Wissenschaftler, die dem Untersuchungsteam in Duma, Syrien, im April 2018 angehörten. An dem Seminar mit »Alex« am 15. Oktober 2019 nahm die Autorin persönlich teil. Er legte Informationen zu seiner Ausbildung offen, bat aber darum, diese nicht zu veröffentlichen, um ihn nicht zu gefährden. »Alex« sprach über eine »Atmosphäre der Einschüchterung« und berichtete von einem Treffen des Duma-Untersuchungsteams mit einer Delegation von drei US-Vertretern am Sitz der OPCW in Den Haag am 5. Juli 2018, kurz vor der Veröffentlichung des Duma-Zwischenberichts. Sie verlangten von den Inspektoren ...