»Für eine solidarische Gesellschaft«

Sie haben jüngst einen Aufruf mit dem Titel »Aufbruch in eine gerechte Gesellschaft für alle!« veröffentlicht. Was hat es damit auf sich?

Wir wollen einen grundlegenden Politikwechsel. Der Neoliberalismus der vergangenen Jahrzehnte hat spürbar zur Spaltung der Gesellschaft und zum Erstarken einer extrem rechten Partei geführt. Ein Kernproblem dabei ist, dass wir in sehr vielen Lebensbereichen einen gravierenden Mangel haben: etwa zu wenig bezahlbaren Wohnraum, zu wenige Kitas, zu wenig Pflegepersonal in Kliniken und Altenheimen, ein zu geringes Rentenniveau, zu geringe infrastrukturelle Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. Die Liste ließe sich fortsetzen. Diese neoliberale Politik hat einerseits exorbitant hohe Konzerngewinne, andererseits einen Abbau der öffentlichen Daseinsvorsorge zur Folge. Die Umverteilungspolitik von unten nach oben muss gestoppt werden. Wir engagieren uns für eine Zurückverteilung von oben nach unten, für eine kons...