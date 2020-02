Wirtschaftskrise und kein Ende in Sicht

Der Libanon befindet sich in seiner bislang schlimmsten Wirtschaftskrise. Die Staatsverschuldung beläuft sich inzwischen auf 150 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bzw. 86 Milliarden US-Dollar. Damit belegt das kleine Land weltweit den dritten Rang unter den am höchsten verschuldeten Staaten. Hinzu kommt eine äußerst defizitäre Haushaltsbilanz – der Export von Gütern deckt gerade einmal 15 Prozent der Importe. Nach Einschätzung der Weltbank ist die libanesische Wirtschaft im Jahr 2019 um mindestens 0,2 Prozent geschrumpft. Die Schere zwischen Arm und Reich geht demnach immer weiter auseinander, die Armutsquote werde vermutlich auf bis zu 50 Prozent ansteigen. Auch die Massenentlassungen der letzten Monate werden wohl weitergehen und die Arbeitslosigkeit – die Quote der arbeitslosen Jugendlichen liegt inzwischen bei über 35 Prozent – noch einmal verschlimmern.

Der Bankensektor, der sich zu großen Teilen im Besitz der politischen Elite befindet, ist in einer...