»Keine Sensation, aber Beweise für BND-Spionage«

Vor zwei Jahren klagten Sie vorm Bundesverwaltungsgericht in Leipzig auf die Herausgabe der Spitzelakten, die der BND in Jahrzehnten über Sie angelegt hatte. Was ist daraus geworden?

Das Verfahren war insofern erfolgreich, als die Richter den BND verpflichteten, bei Berücksichtigung der Geheimhaltungsinteressen und der Schutzfrist für Archivgut von 30 Jahren, die relevanten Akten herauszurücken. Der BND wahrt zwar seine Interessen mit Schwärzungen in den Akten und mit der Selektion seiner Papiere, aber ich kann nicht behaupten, er käme den ihm auferlegten Verpflichtungen nicht nach.

Was heißt das?

Nun, zu Beginn des vorigen Jahres lieferte er die Unterlagen von 1988 und jetzt kamen die von 1989.

Gleichzeitig spielte der BND der Welt am Sonntag (WamS) Kopien zu. In der gestrigen WamS waren sie faksimiliert zu sehen, auf einer ganzen Seite.

Da die mir zugestellten BND-Konvolute in gleicher Weise gebunden waren, liegt dieser Verdacht nahe.

Im Zentrum des Wam...