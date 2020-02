Das »War Remnants Museum« in Ho-Chi-Minh-Stadt ist für die westlinke Eitelkeit in einer Hinsicht eine Enttäuschung: Im Ausstellungsteil »Internationale Reaktionen auf den Vietnamkrieg« fehlen Pressefotos von den studentischen Antivietnamkriegsdemos im Westberlin vor 50 Jahren. Dabei hatten die Kommilitonen unter der Anleitung von Rudi Dutschke so schick skandiert: »Ho, Ho, Ho-Chi-Minh!«. Die RAF hatte einen strategisch wichtigen US-Computer kaputtgemacht, um Nordvietnam zu helfen, war in Stammheim gelandet und verstand sich als kriegsgefangene Vietcong-Kämpfer. Wir sehen jedoch nur jede Menge Bilder von jungen Pionieren, die für vietnamesische Kinder Spenden sammeln. Neid!

Ich stehe mit unserer Reisegruppe vor den erschütternden Fotografien von viet­namesischen Kindern mit furchtbaren Missbildungen, bis heute Folgen der Versprühung des Entlaubungsmittels »Agent Orange«...