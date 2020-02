Geschäft mit Gift

Monsanto (mit der Übernahme durch die Bayer AG am 7. Juni 2018 wurde der Name gestrichen, jW) verfügt allein in den Vereinigten Staaten über mehr als 50 sogenannte Superfund Sites (hochgradig kontaminierte Gebiete). Im Umfeld dieser Areale gibt es Hunderte von Gemeinden die mit katastrophalen Folgen für Gesundheit und Umwelt zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz macht Monsanto im Vertrauen auf seine guten Beziehungen zur US-Regierung – insbesondere zu der Food and Drug Administration (Behörde für Lebens- und Arzneimittel) – so weiter, wie es dem Unternehmen passt: mit Desinformationskampagnen und unerbittlichen Angriffen auf Institutionen und Einzelpersonen, die es wagen, seine Verbrechen aufzudecken. Der Konzern bringt neue Technologien und Produkte auf den Markt, während sich Wissenschaftler, Menschenrechts- und Umweltschutzorganisationen um Themen wie öffentliche Gesundheit, Nahrungsmittelsicherheit und ökologische Nachhaltigkeit sorgen – Bereiche, die un...