Quellenfuchs des Tages: Rainer Rother

Alles wieder gut. Der rote Teppich für die Eröffnungsgala der 70. Berlinale am Donnerstag kann ohne Bedenken ausgerollt werden. Vor drei Wochen hatte ein Hobbyhistoriker via Die Zeit eine Art Ursünde des Festivals aufgedeckt, das 1951 in der Frontstadt eingerichtet wurde. Auf Initiative der USA. Als »Schaufenster zur freien Welt«. Auftragsgemäß posierte Alfred Bauer, Festivalchef von 1951 bis 1976, mit Stars wie Gina Lollobrigida. Ihm zu Ehren vergab die Berlinale seit den 80ern einen Alfred-Bauer-Preis, etwa an Alain Resnais, Regisseur des Dokumentarfilms »Nacht und Nebel« über die Vernichtungslager der Nazis.

Was ...