Vor der Parlamentswahl

Im Iran hat am Mittwoch der traditionell nur eine Woche dauernde offizielle Wahlkampf begonnen. Fast 58 Millionen Menschen können am 21. Februar über die Zusammensetzung des neuen Parlaments bestimmen. Wahlberechtigt sind alle Iranerinnen und Iraner, die mindestens 18 Jahre alt sind. 285 Abgeordnetensitze werden frei vergeben. Weitere fünf Mandate sind religiösen und ethnischen Minderheiten vorbehalten. Vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 62 Prozent. Soweit für einzelne Wahlkreise ein zweiter Durchgang erforderlich wird, findet dieser an einem noch festzulegenden Tag zwischen dem 20. April und dem 20. Mai statt.

Gegenwärtig hat der seit 2013 amtierende Präsident Hassan Rohani eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich. Aus den letzten Parlamentswahlen im Februar und April 2016 war ein Bündnis zwischen »Reformern« und »Gemäßigten« mit 41 Prozent der Stimmen und 119 Abgeordneten als stärkster Block hervorgegangen. Die »Große Koalition« der sogenannt...