Verlorene Herrlichkeit

Jahrelang schien Rennrodler Felix Loch unschlagbar in der Eisrinne. Mittlerweile tut er sich schwer, überhaupt mal ein Rennen zu gewinnen. Ohne einen einzigen Saisonsieg fährt er zur WM in Sotschi am Wochenende. »Das passt schon, das wird schon, ich habe das Rodeln nicht verlernt«, beteuert der 30jährige vor den Titelkämpfen, räumt dann im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst aber doch ein: »Wenn man immer Fehler drin hat, dann macht man sich seine Gedanken.« Am Rekordweltmeister – 13 Titel – nagen die Zweifel: »Natürlich braucht man als Sportler Ergebnisse, um die nötige Sicherheit zu haben.«

Passt alles, ist Loch immer noch schnell. In der vergangenen Saison kam er auch ohne Sieg zur Heim-WM in Winterberg und holte den Titel. Doch ein Jahr später liegen die Dinge anders. Selbst mit einer tadellos...