Queere Widerstandskämpferin

Zu Beginn der 1920er Jahre führte die französische Künstlerin Claude Cahun gemeinsam mit ihrer Stiefschwester und Lebensgefährtin Suzanne Malherbe ein exzentrisches Bohème-Leben in Paris. Beide pflegten eine unkonventionelle Partnerschaft und verkehrten in den Kreisen surrealistischer Künstler. Cahun publizierte Kurzgeschichten, Essays und lyrische autobiographische Texte, experimentierte mit Fotografie und betätigte sich als Kostümbildnerin, Schauspielerin und revolutionäre Aktivistin.

1954 verstarb Cahun auf der Ärmelkanalinsel Jersey. In den folgenden drei Jahrzehnten gerieten ihr künstlerisches Schaffen und ihre Person in Vergessenheit. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts begannen Kulturinteressierte und Feministinnen, das Leben der schillernden Künstlerin neu zu entdecken und zu recherchieren. 1995 wurden ihre Fotos in Paris, zwei Jahre später in München ausgestellt. Alice Schwarzer porträtierte die Fotografin im feministischen Magazin Emma.

Am 12. ...