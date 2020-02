Ohne Perspektive

Die südtunesische Kleinstadt Medenine ist eine der wichtigsten Anlaufstellen für Geflüchtete, die vor Inhaftierung, Folter, Misshandlung oder Erpressung aus Libyen weiter ins Nachbarland fliehen. Ihre seit 2018 zunehmende Präsenz in der Stadt ist unübersehbar. Konflikte mit der lokalen Bevölkerung und rassistische Verbalattacken gegen sie sind eher die Regel als die Ausnahme. Fast 900 der 3.294 beim UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Tunesien registrierten Flüchtlinge und Asylbewerber leben hier, viele davon in der Sammelunterkunft Ibn Khaldoun außerhalb der Stadt oder in vom UNHCR angemieteten Wohnungen.

Gewiss sind sie hier sicherer als im kriegsgebeutelten Nachbarland Libyen – doch auch in Tunesien sind ihre Perspektiven keineswegs rosig. Die Alltagslage der Geflüchteten ist meist prekär, der Zugang zum formellen Arbeitsmarkt ist ihne...