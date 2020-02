»Polizei behindert unliebsamen Protest«

Bereits in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar wurden Sie und zwei weitere Personen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Was war da los?

Wir waren in Datteln im Ruhrgebiet unterwegs, um an Protesten rund um die Eröffnung des Kraftwerks »Datteln 4« teilzunehmen. Wir wollten uns vor Ort einen ersten Eindruck verschaffen, als wir auf der Landstraße am Kraftwerk von zwei Mannschaftsbussen der Polizei angehalten wurden. Die Beamtinnen und Beamten haben uns und das Auto kontrolliert. Wir gingen davon aus, kurz kontrolliert zu werden, um dann weiterfahren zu können. Doch das ganze Prozedere zog sich hin, meinem Kollegen wurde das Handy abgenommen, und wir wurden umstellt. Ohne wirkliche Erklärung ließ man uns eine Stunde lang am Straßenrand warten. Schließlich wurden wir aufs Polizeipräsidium mitgenommen und dort bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr festgehalten.

Das Institut für Theologie und Politik in Münster betreibt seit über 25 Jahren Forschungs- und Bildun...