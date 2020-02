Eine schlägt keiner

Einen wunderschönen guten Morgen! Die U-23-Fußballnationalmannschaften Argentiniens und Brasiliens fahren zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio und vertreten dort den südamerikanischen Subkontinent. Das ist das Resultat des Torneo Preolímpico Sudamericano des Verbandes Conmebol, das vom 18. Januar an in Kolumbien ausgetragen wurde.

Nachdem sich die von Fernando »Bocha« Batista trainierten Argentinier bereits am Donnerstag mit einem 2:1 gegen die Gastgeber nicht nur frühzeitig für Olympia qualifiziert, sondern auch den Turniersieg gesichert hatten, wurden die Gaucho-Kicker am Sonntag nach drei Tagen des Feierns von den Brasilianern mit 0:3 zerlegt. Mit diesem Ergebnis wurden die Kicker aus dem schönen Uruguay düpiert, weil die zuvor klar mit 3:1 gegen Kolumbien gesiegt hatten. Die Cafeteros waren am Ende eine der Enttäuschungen des Turniers, und Brasilien kann nun in Japan doch noch sein Olympiagold von Rio 2016 (Sieg im Elfmeterballern gegen das Deuts...