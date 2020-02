Zum Leben zuwenig

USA 21st Century. Ein Kaff in Wyoming, irgendwann 2018. Die Drive-By Truckers, Amerikas relevanteste Rock-’n’-Roll-Band, wollen zwischen zwei Auftritten mit mexikanischem Essen auftanken. Patterson Hood ist einer ihrer zwei Songschreiber und Sänger, auf dem Weg zum Taco’s (»alles dick mit fettem Käse bedeckt, really bad for you and delicious«) sieht er: ein Sonnenstudio, einen Parkplatz, einen K-Mart-Supermarkt, ein KFC, ein Fitnessstudio, das Lokal einer weiteren Fast-food-Kette, einen »Finanzdienstleister«. Er könnte überall in den USA sein, fällt ihm auf, in jeder mittleren Stadt würde es in etwa so ausschauen.

Was macht diese Gleichförmigkeit mit den Menschen? Hood schreibt dazu ein paar Zeilen auf eine Serviette, schlingt sein Essen runter und eilt ins Hotel, um den Song zu Ende schreiben. Darüber, dass das Geld für die meisten immer seltener reicht (»Men working hard for not enough, at best / Women working just as hard for less«). Dass so was die Ge...