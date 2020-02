Schluss mit schmutzig

Zehn Tage lang sind sie gewandert, bei Wind und Wetter, 350 Kilometer weit, von Völklingen bis nach Brüssel. Am Ziel angekommen, standen am Montag vormittag Dutzende Stahlkocher aus dem Saarland bei Franciscus »Frans« Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission, auf der Matte, um sich für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze stark zu machen. Noch sind in der saarländischen Stahlindustrie knapp 14.000 Menschen direkt beschäftigt, während insgesamt 22.000 Jobs von der Branche abhängen. Viele davon, wenn nicht bald alle, sind akut in Gefahr. Erst im Herbst hatten die Dillinger Hüttenwerke und die Saarstahl AG angekündigt, in den kommenden drei Jahren 1.500 Stellen zu streichen. Weitere 1.000 sollen an externe Dienstleister ausgelagert werden. Passiert auf kurze Sicht nichts Grundlegendes, wird der Schwund nicht aufzuhalten sein.

Mit ihrem »Walk of Steel« wollen die Betroffenen ein Zeichen setzen und Druck ausüben, damit die Politik die Weichen auf eine ö...