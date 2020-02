Militär besetzt Sitzungssaal

In El Salvador hat der Konflikt zwischen Teilen des Parlaments und dem Präsidenten Nayib Bukele am Sonntag (Ortszeit) seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten begleiteten den Staatschef, als dieser in eine Parlamentssitzung platzte, und besetzten kurzzeitig den Saal. Vom Sitz des nicht anwesenden Parlamentspräsidenten aus erklärte Bukele vor den wenigen anwesenden Parlamentariern: »Es ist klar, wer hier die Macht hat.« Das Manöver dauerte nur wenige Minuten; nachdem er ein Gebet gesprochen hatte, erhob sich Bukele und verließ den Saal.

Der rechte Präsident versucht die Parlamentsabgeordneten dazu zu drängen, einen Kredit von 109 Millionen US-Dollar (rund 99,5 Millionen Euro) zu bewilligen. Mit dem Geld will er die Polizei sowie das Militär weiter aufrüsten. Der Großteil der Abgeordneten lehnt den Kredit ab, solange die Finanzkommi...