»Das Geheimnis der Plusmacherei muss sich endlich enthüllen«, heißt es im »Kapital« von Marx. Die marxistische Gruppe Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft will mit einigen anderen Rätekommunisten der kapitalistischen »Plusmacherei« endlich ein Ende bereiten. Das Plus ist der Mehrwert, um den es beim Kapitaleinsatz geht – sein »absolutes Gesetz«, wie scharf-links.de es nennt. Und das wird allen, die eher zur Minusmacherei tendieren, verdeutlicht mit dem Wort Plus. Neulich sagte ein Trickdieb, als er vor Gericht stand: »Aber ich muss doch auch plus machen.« Verantwortlich sind all die schwachsinnigen Wortschöpfer, die mit dem Wörtchen Plus hantieren, das mehr bedeutet. Und die z. B. eine Supermarktkette Plus nennen.

Aber es gibt noch mehr Plus auf den Märkten, z. B. das Plus-Magazin. Hier meint das Wort »Frauen und Männer über 50«. Als der US-Versandkonzern Amazon mit verbilligten Plusprodukten die Weltbevölkerung im Internet beglückte, zog...