Die Wahrheit über den 21. Spieltag

Ein verrückter Spieltag. Vor allem die Spitzenbegegnung Leverkusen gegen Dortmund. Der BVB war unter der Woche gegen überraschend starke Bremer im Pokal ausgeschieden, was seinen Ruf festigte, notleidenden Mannschaften gerne als Aufbaugegner zu dienen. Auch gegen Leverkusen misslang es Trainer Lucien Favre, die Abwehr zu stabilisieren. Der Neuzugang Emre Can erzielte zwar mit einem genialen Schuss aus über 30 Metern in den oberen rechten Winkel ein wunderschönes Tor, doch gegen die Leverkusener Offensive sahen die Schwarzgelben oft nicht besonders gut aus, weil sie wieder mal einfach zu hoch spielten und deshalb anfällig waren für präzise Steilpässe zwischen die Schnittstellen. So tauchten immer wieder Leverkusener allein vor Torhüter Roman Bürki auf, und wenn Kai Havertz einmal nicht nur den Pfosten getroffen hätte, hätte die Niederlage auch höher ausfallen können als 3:4. Vor allem der unglückliche Manuel Akanji erwies sich ein weiteres Mal als Unsicher...