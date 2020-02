Eine »engstmögliche Partnerschaft« muss her

Seine Vorstellungen von den künftigen außen- und militärpolitischen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich hat Außenminister Heiko Maas schon Ende Januar mitgeteilt. »Wir wollen die engstmögliche Partnerschaft mit Großbritannien, auch morgen«, schrieb er in einem Namensartikel auf Zeit online; »denn wenn wir uns auseinanderdividieren lassen, dann schrumpft der Einfluss aller Europäer«. Das gelte »auf beiden Seiten des Ärmelkanals«.

Berlin und Brüssel haben in der Tat, solange sie ehrgeizig eine führende Rolle in der Weltpolitik anstreben, kaum eine andere Wahl, als sich auch nach dem »Brexit« um ein gemeinsames Vorgehen mit London zu bemühen. Der Versuch der EU, sich im Machtkampf gegen Washington zu behaupten – zum Beispiel in der Iran-Politik oder im Streit über die US-Strafzölle –, ist schon jetzt nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs hat die Union nun aber auch noch ihre zweitgrößte Volkswi...