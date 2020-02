Man redet miteinander

Eine solche Zusammenkunft ist nicht selbstverständlich. Am gestrigen Donnerstag trafen sich der Ministerpräsident Spaniens, Pedro Sánchez, und der katalanische Präsident Quim Torra im Palast der »Generalitat« von Katalonien in Barcelona. Dort sprachen sie über den Plan, ein gemeinsames Gremium der beiden Regierungen zu bilden, in dem über den Konflikt um Katalonien verhandelt und eine politische Lösung gefunden werden soll. Ein solches war von den sozialdemokratischen Unabhängigkeitsbefürwortern der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) zur Bedingung dafür gemacht worden, dass sich ihre Fraktion bei der Wahl von Sánchez zum Premierminister enthielt. Erst so wurde die Regierungsbildung in Madrid möglich.

Wie nach dem Gespräch am Donnerstag bekannt wurde, sollen bei den Verhandlungen, die noch diesen Monat beginnen sollen, weder Torra noch Sánchez selbst dabei sein. Statt dessen sind Treffen von Vertretern der Madrider Regierungsparteien PSOE und »Unida...