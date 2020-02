App-Putsch des Tages: »Caucus« in Iowa

Die Auszählung der abgegebenen Stimmen verzögert sich wegen »technischer Probleme« – und trotzdem rufen sich Kandidaten zu Wahlsiegern aus. Kennen wir das nicht irgendwoher? Ein ebensolches Vorgehen hatte der von Washington dominierten Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) als Argumentation gedient, den Wahlsieg von Boliviens Präsident Evo Morales anzufechten und so den Putsch im November 2019 anzuheizen. Aber nein, hier geht es nicht um Bolivien. Denn was nach Legitimierungsstrategie der Putschbemühungen des US-Imperialismus in Lateinamerika klingt, ist nun bei den Vorwahlen der...