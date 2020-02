Gewerkschaften im Widerstand

Es war nur ein halber Scherz. Als »Sprecher seiner Regierung« bezeichnete Brasiliens faschistischer Präsident Jair Bolsonaro augenzwinkernd den Chef des mächtigen Industriellenverbands FIESP, Paulo Skaf, in seiner Rede auf einem Empfang in dessen Zentrale in São Paulo am Montag. Bolsonaro lobte die neoliberale Agenda seines Wirtschaftsministers Paulo Guedes, der seine »uneingeschränkte Unterstützung« habe. Dessen Reformen hätten das internationale Ansehen Brasiliens beträchtlich gesteigert. Skaf unterstrich seinerseits politische Nähe zum Gast. Die »Richtung stimmt«, betonte er: »Wir werden gemeinsam alle Hindernisse beseitigen.« Der FIESP hatte den Sturz der linken Präsidentin Dilma Rousseff 2016 aktiv unterstützt. Einen Wechsel von der rechtso...