Ein Job für Aytac

Mit sportlichen Himmelfahrtskommandos kennt sich Aytac Sulu aus. Als Kapitän, Abwehrchef und Mann für die wichtigen Tore war er über viele Jahre das Gesicht des SV Darmstadt 98, und einer der wichtigsten Protagonisten des Märchens, das der Verein als Underdog in den 10er-Jahren schrieb. In den Untiefen des Drittligaabstiegskampfs übernahm Sulu seinerzeit die Lilien-Binde und führte die Mannschaft bis in die Bundesliga, wo er mit 9 Toren bei 60 Einsätzen eine für einen Defensivakteur bemerkenswerte Bilanz aufweist. Vergangenen Freitag heuerte der inzwischen 34jährige nach einem Gastspiel in der Türkei nun beim schier aussichtslos abgehängten Drittligaschlusslicht FC Carl Zeiss Jena an. »Er hat eine beeindruckende Leistungsbilanz und ist eine Führungspersönlichkeit«, adelte FCC-Coach Rico Schmitt seinen Neuzugang schon vorab.

Ganze 120 Sekunden wirkte Sulu ...