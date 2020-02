Internationaler Kampf auf Augenhöhe

Vor ziemlich genau einem Jahr brach der Damm eines Rückhaltebeckens für Minenschlämme in einer Eisenerzmine der Firma Vale S.A. in der Nähe von Brumadinho in Brasilien, wobei 272 Menschen starben. Das deutsche Unternehmen TÜV Süd zertifizierte den Staudamm kurz zuvor als sicher und bestreitet bis heute eine Mitverantwortung. Die Betroffenen und deren Familien fordern deshalb auch politische Konsequenzen in Deutschland. Eine davon ist die Forderung nach einem Lieferkettengesetz, das auch von den Gewerkschaften hierzulande unterstützt wird. Einen Gesetzentwurf will Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) im Februar vorlegen.

Wie lang der Kampf um die Wahrung von Arbeiterrechten und die Bewahrung vor Umweltkatastrophen auch global vernetzt geführt wird, zeigt nicht zuletzt die internationale Tagung, die die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit Unterstützung des gewerkschaftlichen Netzwerks »Tie/Exchains« und der Friedrich-Ebert-Stiftung verg...